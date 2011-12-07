Татарстанец напал на свою жену

В поселении Поспелово, расположенном в Елабужском районе Татарстана, между мужем и женой вспыхнула ссора. В результате охватившего его гнева, мужчина 1939 г.р., нанес несколько колото-резаных травм в область бедер и рук своей 70-летней супруге. Пострадавшую отвезли в больницу. Нападавший задержан участковым и отправлен в психиатрическую лечебницу. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в данный момент татарстанцу инкриминируется покушение на убийство.







