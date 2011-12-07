Полиция Челнов задержала угнанную «Тойоту», за рулём которой был подозреваемый в убийстве двух человек

В сети появилось видео, как полиция Набережных Челнов задержала мужчину, который убил двух пенсионеров в коттеджном участке и угнал их автомобиль марки «Тойота».

15 июня в частном доме на ул. Тургая в Челнах были обнаружены тела супругов 1946 и 1951 года рождения. Было установлено, что они скончались из-за различных травм, нанесённых неизвестными, сообщает СУ СКР по РТ.

Следственным органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, работавший на погибших. У него изъяли автомобиль супругов. В машине правоохранители нашли молоток и нож — орудия убийства. На месте работают следователи, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Как пояснили в Прокуратуруе Татарстана, на место выехал прокурор автограда Дмитрий Ерпелев. Подозреваемый — местный житель 1972 года рождения. Надзорное ведомство взяло ход расследования на особый контроль.