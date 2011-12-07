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В Казани начальник отдела полиции «Зареченский» лично предотвратил грабеж часовни

Полковник полиции Тарас Дорошкевич задержал мужчину, подозреваемого в совершении грабежа

В Казани начальник отдела полиции «Зареченский» лично предотвратил грабеж часовни. Произошло эта история в Казани днем 9 июня. Начальник отдела полиции «Зареченский» полковник полиции Тарас Дорошкевич ехал на работу, а когда проезжал мимо часовни, расположенной на ул.Кл.Цеткин, он стал свидетелем сцены, где мужчина, оттолкнув пенсионерку, бросился бежать. За считанные секунды полковник принял решение изменить маршрут движения служебного авто и помочь женщине, выяснить суть конфликта, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Оказалось, что в часовне было совершено преступление: неизвестный мужчина попытался похитить пожертвования в размере 8500 рублей, но смог забрать только часть денег. Полковник вместе с полицейским-водителем в течение нескольких минут по «горячим следам» нашли и задержали грабителя. Ранее судимый 47-летний мужчина свою вину полностью признал. Сейчас, по решению суда, он заключен под стражу. Полицейские выясняют не причастен ли он и к другим преступлениям.

КВ
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