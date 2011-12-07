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В Казани вынужденно приземлился самолет из Новокузнецка из-за плохого самочувствия пассажира

Пожилого мужчину доставили в больницу.

В Международном аэропорту «Казань» в 7.15 вынужденно приземлился самолет, следовавший по маршруту Новокузнецк — Москва. Причиной тому стало ухудшение самочувствия пожилого пассажира.

Как рассказал «Казанским ведомостям» пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин, посадка прошла благополучно. Мужчина был госпитализирован, а в 08.22 самолет продолжил движение по маршруту. По данным Министерства здравоохранения Татарстана, мужчина из Кемеровской области. Его прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Сейчас пассажир находится в больнице. Состоянии мужчины оценивается как стабильное, он находится в сознании.

КВ
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