В Казани за минувшие выходные за рулем был задержан 51 нетрезвый водитель

За прошедшие выходные и праздничные дни, 12-14 июня, в Казани было зарегистрировано 280 ДТП, из них семь с пострадавшими. Травмы получили ребенок-велосипедист, пять пассажиров и водитель, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в День России под колесами авто оказался 12-летний мальчик. Произошло ДТП в 16.00, когда 54-летний водитель автомобиля «Хёндэ» ехал по прилегающей территории дома № 28б по ул. Гагарина. По предварительным данным, он не рассчитал безопасную скорость и совершил наезд на юного велосипедиста. К счастью, ребенок получил лишь ушиб колена.

Всего за выходные и праздничные дни за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 2199 водителей и 551 пешехода. С признаками опьянения задержали 51 автомобилиста.