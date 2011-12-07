Судимый за кражи татарстанец залез в чужой дом и уснул

В Альметьевске сотрудники ОВО Росгвардии задержали ранее судимого 45-летнего мужчину, который проник в чужой дом и заснул там, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Вечером правоохранители получили сигнал о том, что в частный дом по улице Восточной, пока жильцов не было дома, проник посторонний человек. На месте Росгвардейцев встретила хозяйка, которая рассказала, что соседи позвонили и сообщили о том, что по ее дому кто-то ходит.

Женщина приехала, а попасть внутрь не смогла, тогда вызвала правоохранителей. Росгвардейцы обнаружили разбитое окно и через него попали внутрь. В доме они обнаружили спящего на кровати пьяного мужчину. Непрошенным гостем оказался ранее судимый за кражи знакомый брата заявительницы. Подозреваемого передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище».