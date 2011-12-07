В Казани началась проверка из-за задержки рейса в Анталью на 14 часов

Татарская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки рейса авиакомпании Red Wings из Казани в Анталью на 14 часов. Самолет должен был вылететь в 1.30, однако судно покинуло воздушную гавань лишь в 15.15 накануне. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в надзорном ведомстве.

На место выезжали Татарский транспортный прокурор Василий Добротин вместе с заместителем Константином Карповым. Руководство ведомства организовало проверку соблюдения прав пассажиров и законов о безопасности полетов.

Указано, что все 220 пассажиров на время задержки были обеспечены горячей едой и напитками. А 22 из них было предоставлено размещение в комнате матери и ребенка. По предварительной версии причиной задержки стала техническая неисправность самолета, из-за чего судно пришлось заменить.