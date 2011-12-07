В Набережных Челнах нетрезвый парень сломал череп двухмесячной дочери

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело на 26-летнего парня. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья малолетнему. По предварительной версии следствия, он, пьяный, несколько раз ударил головой о дверной косяк двухмесячную дочку. У ребенка диагностирован перелом черепа, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что подозреваемый распивал алкоголь вместо со своей женой и знакомыми во дворе одного из домов в 31 комплексе в Набережных Челнах. А затем поднялся в квартиру, где находилась его новорожденная дочь и теща.

Парень увидел, что девочка плачет и решил забрать ее у тещи, однако она не стала отдавать ребенка пьяному отцу. После недолгой потасовки подозреваемый все же выхватил дочь и пошел с ней на балкон, при этом он несколько раз задел головой дочери дверные косяки.