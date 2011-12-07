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В Татарстане автоинспекторы оштрафовали умельца, превратившего «шестерку» в «кабриолет»

Мужчина переделал автомобиль и прокатил в нем по городу друзей.

Сотрудники ГИБДД обнаружили в соцсетях на предмет размещения фотографий и видео, на котором водитель автомобиля «ВАЗ-2106» катал по улицам Челнов пассажиров в переделанной легковушке, у которой демонтирована крыша. Словом, владелец превратил «шестерку» в «кабриолет».

Изучив материалы, сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, им оказался мужчина 1996 года рождения.

Его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, а также за нарушение правил применения ремней безопасности, за отсутствие полиса ОСАГО.

Кроме того, автомобиль был признан неисправным и его забрали на спецстоянку. Также оштрафовали и пассажиров автомобиля.

КВ
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