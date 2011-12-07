В Татарстане промышленный альпинист упал с 70-метровой высоты при покраске трубы котельной

В Нижнекамске 31-летний промышленный альпинист сорвался с 70-метровой высоты во время покраски трубы котельной. По инциденту Следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла накануне на территории цеха одного из предприятий города — мужчина скончался на месте из-за полученных травм. На данный момент причины падения не установлены, однако в момент гибели на альпинисте были все необходимые средства защиты.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.