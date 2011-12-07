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В аварии на татарстанской трассе пострадало пять человек, двое погибли

Трагедия произошла в Актанышском районе республики.

На трассе М7 в Татарстане произошло столкновение двух легковушек, унесшее жизни двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. 

Смертельное ДТП произошло накануне вечером около села Поисево Актанышского района республики. Виновником ее стал 32-летний водитель «Лады», который выбрал небезопасную скорость и, выехав на встречную полосу движения, столкнулся с Volkswagen.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей. Еще двое скончались. Пострадавших госпитализировали в больницы.

КВ
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