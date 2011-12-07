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Экологи взяли пробы воды на Волге после жалоб на маслянистое пятно

Участок с разливом находится в Лаишевском районе.

Экологи взяли пробы воды на Волге после жалоб на маслянистое пятно, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ. 

В сообщении сказано, что жители пожаловались на маслянистое пятно в водах реки Волги, после чего на место оперативно выехали специалисты Центрального отдела обеспечения экологического надзора Минэкологии РТ совместно с коллегами из Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Происхождение самого пятна пока неизвестно, взятые пробы воды отправлены в лабораторию на дальнейший анализ. 

Экологи промониторили акваторию, разлива нефтепродуктов замечено не было. 

Ранее сообщалось, что в Казани озеро в Ново-Савинском районе окрасилось в красный цвет.

КВ
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