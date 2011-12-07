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Лишенный прав водитель устроил страшную аварию под Елабугой и погиб

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир другой машины.

Один человек и двое получили травмы в ДТП на 11 километре автодороги Елабуга — Челны. Устроивший его водитель был лишен прав, об этом сообщили в Елабужском отделе ГИБДД.

По предварительной информации, водитель Mazda-6, не справившись с управлением, на скорости выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Rio. За рулем второй иномарки был 56-летний водитель, от удара его машина перевернулась. А Mazda буквально смялась.

Водитель и пассажир Kia Rio получили травмы и были госпитализированы в Елабужскую ЦРБ. Водитель Mazda скончался на месте.


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