Полиция опровергла обнаружение 700 кг наркотиков в «Газели» в Бугульме

В сети появилась информация, что в Бугульме остановили «Газель» для досмотра и обнаружили в машине 700 кг свежескошенной конопли для производства запрещенных веществ. Однако, по результатам экспертизы, изъятое в Бугульме растительное вещество весом 700 кг не является наркотиком. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники ДПС остановили для досмотра автомобиль «Газель» с башкирскими номерами. В ходе проверки было обнаружено 700 кг неизвестной растительности.

Примечательно, что после появления информации в сети, многие пользователи не поверили, что через Татарстан проходит такой огромный трафик наркотиков. Некоторые из них предположили, что это обычная солома.

Что это все-таки была за растительность, правоохранительные органы не уточняют.