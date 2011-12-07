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В Татарстане в суд передали дело ДТП, в котором по вине пьяного отца погиб трехлетний ребенок

Обвиняемый свою вину полностью признал, сейчас он заключен под стражу.

В Татарстане завершено расследование ДТП, повлекшее за собой смерть трехлетнего ребенка, сообщает СК РФ по РТ. 

По версии следствия, 28 июня обвиняемый распивал алкоголь в доме в селе Аппаково Альметьевского района. В компании нетрезвых взрослых был и его ребенок. Позже он сел за руль, будучи лишенным прав, чтобы с гостями навестить родственницу в соседнем поселке.

После этого нетрезвые люди поехали обратно. На трассе Казань — Оренбург мужчина при повороте налево не уступил «Газели» на «встречке» и столкнулся с ней. В результате аварии ребенок, находящийся в салоне авто без детского кресла, получил множество травм и погиб.  

Мужчина свою вину признал полностью, суд заключил его под стражу. Дело направлено в Альметьевский суд для рассмотрения. 

 

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