В Казани у трамвая отказали тормоза: никто из пассажиров не пострадал

В Казани у трамвая отказали тормоза. По сообщениям очевидцев, люди стали выпрыгивать из движущегося трамвая. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Известно, что инцидент произошел накануне около четырех часов вечера на трамвайных путях у проспекта Победы. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Отмечается, что трамвай остановился самостоятельно неподалеку у остановки Глушко.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в общественном городском транспорте происходят подобные ЧП.