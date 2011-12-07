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В Казани у трамвая отказали тормоза: никто из пассажиров не пострадал

Это уже не первый случай, когда в общественном городском транспорте происходят подобные ЧП.

В Казани у трамвая отказали тормоза. По сообщениям очевидцев, люди стали выпрыгивать из движущегося трамвая. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Известно, что инцидент произошел накануне около четырех часов вечера на трамвайных путях у проспекта Победы. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Отмечается, что трамвай остановился самостоятельно неподалеку у остановки Глушко.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в общественном городском транспорте происходят подобные ЧП.

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