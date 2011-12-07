Мужчина в Казани оказал помощь незнакомцам и стал жертвой грабителей

13 июня в отдел полиции «Юдино» обратился 30-летний житель Москвы, который сообщил, что неизвестные молодые люди избили его отняли деньги, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.

Как выяснилось, мужчина приехал в Казань в гости. Ночью в одном из ЖК Кировского района возле подъезда он увидел девушку, которая отказывалась садиться в карету скорой помощи, а двое парней её уговаривали. Мужчина поддержал незнакомцев и помог уговорить девушку. Когда она все-таки уехала, сначала все разошлись, но потом оказалось, что парни решили подождать москвича на этаже. Они потребовали у него тысячу рублей, а получив отказ избили. Мужчина потерял сознание, а когда очнулся, оказалось, что они забрали у него из кармана кошелек и скрылись.

Полицейские оперативно вышли на след злоумышленников и уже днем 13 июня подозреваемые в возрасте 25 и 27 лет были задержаны в Авиастроительном районе Казани. Их взяли под стражу, расследование продолжается.