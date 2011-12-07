В Казани накажут водителя, катавшего пассажиров стоя

Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана во время мониторинга соцсетей обнаружили фотографии, где водитель автомобиля «Крейслер» явно нарушил правила дорожного движения, поскольку катал пассажиров вне кабины, сообщает ГИБДД МВД по РТ.

Изучив материалы, правоохранители установили личность водителя машины. Женщина 1970 года рождения пригласили в подразделение ГИБДД, где провели с ней профилактическую беседу. Как выяснилось, автомобиль оказался не зарегистрирован в установленном порядке. В итоге, за нарушение сразу нескольких пунктов ПДД автоледи оштрафовали на сумму 2800 рублей.​