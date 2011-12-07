Полиция Набережных Челнов разыскивает отца, который сбросил с качелей чужого ребёнка

В Набережных Челнах отец сбросил с качелей-балансиров чужого ребёнка. Видео уже обсуждают в сети.

На видео запечатлены кадры, как две девочки сидят на качелях-балансирах, отец одной из девочек стоял рядом. Так как такие качели часто непредсказуемы, одна девочка перевесила другую, отчего та подпрыгнула и свалилась с них. Отец, глядя на то, как его дочь оказалась на земле, сам подошёл к качелям и дёрнул их с такой силой, что второй ребёнок также свалился.

На мужчину подал заявление отец потерпевшего ребёнка. Ведётся разбирательство.