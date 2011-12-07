Пожилая челнинка нарочно сломала скамейку в парке

В челнинском парке им. Бибишева женщина специально сломала скамейку. Хулиганство зафиксировала камера наблюдения.

На кадрах видно, как женщина шла по парку с палками для скандинавской ходьбы, после чего подошла к лавочке и опрокинула сиденье. Затем пенсионерка спокойно ушла. Мотивы умышленного причинения вреда остаются не известными.

«Мы не знаем, что в голове у тех людей, которые специально ломают, разрушают», - прокомментировали ситуацию в администрации автограда.