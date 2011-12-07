Приехавший в Татарстан в командировку мужчина нарвался на мошенницу

Мошенница увела у жителя Башкирии, приехавшего в Татарстан в командировку, 8000 рублей. Мужчина нашел жрицу любви в интернете, и хотел воспользоваться услугами интимного характера, сообщает МВД по РТ.

Мужчина уже оплатил услугу в размере 8000 тыс. рублей, но встрече так и не было суждено состояться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что девушка общалась с потерпевшим из Севастополя.

Оперативниками были установлены и другие эпизоды мошенничества девушки, где потерпевшими оказались жители Саратовской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Татарстан.

Сотрудники полиции выехали с рабочей командировкой в Республику Крым, где ими были задержаны две девушки 1992 года рождения. У них изъяли сотовые телефоны.

Возбуждено уголовное дело по факту «Мошенничество» (ч. 1 ст. 159 УК РФ).