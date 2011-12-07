Казанские полицейские задержали троих мужчин, ограбивших предпринимателя

Казанский предприниматель — 48-летний мужчина, торгующий золотыми изделиями, был ограблен и избит двумя злоумышленниками 29 августа, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

По словам потерпевшего, он шел по улице рядом с одним из городских ТЦ с сумкой, в которой находились деньги и золото, когда на него напали. Злоумышленники не только отобрали у него сумку, но и ударили его металлическим прутом по голове, в результате чего потерпевший получил тяжелые травмы.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось найти сумку, спрятанную злоумышленниками в районе Сибирского тракта. Чуть позже были обнаружены и трое подозреваемых. Те сообщили, что в течение продолжительного времени изучали распорядок передвижения потерпевшего.

Подозреваемые находятся под стражей, в данный момент сотрудники органов правопорядка выясняют, где продавалось награбленное золото.