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Причиной пожара в «Царево Village» в Казани стало короткое замыкание

На ночном пожаре обнаружены двое погибших.

Причиной пожара в »Царево Village» в Казани стало короткое замыкание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее сообщалось о пожаре на улице Мусы Джалиля в Новом Шигалево. Хозяйка квартиры рассказала, что во время семейного ужина резко отключился свет и появился дым. Женщина вышла в зал и заметила горящий натяжной потолок.

В результате пожара погибли два человека.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводов над натяжным потолком. 

КВ
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