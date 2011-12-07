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Причиной пожара в »Царево Village» в Казани стало короткое замыкание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее сообщалось о пожаре на улице Мусы Джалиля в Новом Шигалево. Хозяйка квартиры рассказала, что во время семейного ужина резко отключился свет и появился дым. Женщина вышла в зал и заметила горящий натяжной потолок.
В результате пожара погибли два человека.
Причиной возгорания стало короткое замыкание проводов над натяжным потолком.