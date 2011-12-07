Причиной пожара в »Царево Village» в Казани стало короткое замыкание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее сообщалось о пожаре на улице Мусы Джалиля в Новом Шигалево. Хозяйка квартиры рассказала, что во время семейного ужина резко отключился свет и появился дым. Женщина вышла в зал и заметила горящий натяжной потолок.

В результате пожара погибли два человека.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводов над натяжным потолком.