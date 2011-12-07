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В Татарстане задержали мошенника, скрывавшегося от суда

Злоумышленник находился в федеральном розыске.

В Ульяновске задержали 40-летнего жителя Йошкар-Олы, скрывавшегося от суда с 2016 года за совершение мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Злоумышленник размещал объявления о продаже цемента по низкой цене. На одно из таких сообщений откликнулся житель Менделеевска и перевел мошеннику около 35 тыс. рублей, но товара так и не получил. Номер телефона продавца оказался вне зоны действия сети, а объявление снято. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию. На продавца завели уголовное дело по статье «Мошенничество», но он скрылся от суда и в феврале 2017 года был объявлен в федеральный розыск, по данным пресс-службы. 

На данный момент проводится следствие по выявлению соучастников и установлению деталей преступления.

КВ
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