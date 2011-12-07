В Казани за правонарушителем на байке гонялся экипаж ГИБДД

В Казани очевидцы сняли на камеру погоню полицейских и мотоциклиста. Инцидент произошёл накануне вечером и уже вылился в противостояния пользователей социальных сетей.

«Скоро за самокатами будут на машинах гоняться. Транспортное средство же и догнать можно». «А где мотогаишники. Хвалили на днях», — пишут одни пользователи.

«Сотрудник видит правонарушение и стремится его пресечь. Он что, будет стоять и ждать пока мотобат подъедет? За это время нарушитель скроется» — пишут другие.

На кадрах видно, как байкер на высокой скорости пролетает по автобусной полосе на мосту «Миллениум», а его преследует пара автомобилей ГИБДД. По данным очевидцев, байкеру всё же удалось скрыться.