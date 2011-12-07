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Полиция задержала челнинца, разгуливающего с ружьем по жилому микрорайону

Фото мужчины, державшего в руках ружье, появилось в социальных сетях.

Полиция задержала челнинца, разгуливающего с ружьем по жилому микрорайону. Об этом сообщили в УМВД России по Набережным Челнам.

Фото мужчины, державшего в руках ружье, появилось в социальных сетях. Известно, что челнинец шел вдоль дома 18/11. Тогда пользователи обратились за помощью в правоохранительные органы. Позже его задержали. Выяснилось, что это был 51-летний житель соседнего дома. В настоящий момент по данному делу полицейские проводят проверку. 

КВ
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