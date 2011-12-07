В Казани столкнулись два трамвая: пострадали кондукторы и водители

Сегодня в Казани столкнулись два трамвая. Водитель одного из них находится в тяжелом состоянии. Информацию о случившемся подтвердил заместитель гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Айрат Сафин.

«Сегодня в 6 часов 50 минут возле железнодорожной платформы „Компрессорный“ напротив ТЦ „Мегга Мебель“ произошло столкновение двух трамваев. В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора», — доложил он.

Отмечается, что водитель одного из трамваев находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали в 7-ю горбольницу.

По его словам, на данный момент сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины произошедшего.