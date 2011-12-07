В Татарстане две женщины осуждены за кражу пожертвований на лечение ребенка с ДЦП

В Буинске перед судом предстали две 35 и 37-летние местные жительницы, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, днем 6 октября прошлого года в Буинске на ул. Космовского в помещении продуктового магазина женщины похитили прозрачный пластиковый куб, предназначенный для сбора денег на лечение ребенка с ДЦП. Добычей стала тысяча рублей, которую они поделили между собой и купили спиртное.

Суд назначил им наказание в виде двухсот часов обязательных работ.