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В Татарстане две женщины осуждены за кражу пожертвований на лечение ребенка с ДЦП

Женщины должны отработать 200 часов обязательных работ.

В Буинске перед судом предстали две 35 и 37-летние местные жительницы, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, днем 6 октября прошлого года в Буинске на ул. Космовского в помещении продуктового магазина женщины похитили прозрачный пластиковый куб, предназначенный для сбора денег на лечение ребенка с ДЦП. Добычей стала тысяча рублей, которую они поделили между собой и купили спиртное.

Суд назначил им наказание в виде двухсот часов обязательных работ.

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