Спасатели вытащили из Камы тело 14-летнего подростка

Спасатели вытащили тело 14-летнего мальчика из Камы в районе поселка Элеваторная Гора (Набережные Челны), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение экстренным службам от очевидца поступило 17 августа в 15:22. В 16:30 водолазная группа спасателей ЗПСО №6 ПСС РТ вытащила тело 14-летнего мальчика из Камы с глубины 2 метров. Тело было передано полицейским. В МЧС отметили, что место не было оборудовано для купания.

Мальчик приехал купаться со своими друзьями на велосипедах. В какой-то момент он стал захлебываться, звать на помощь, после чего стремительно ушел под воду. Тонувшего бросились спасать отдыхающие поблизости мужчина и женщина, но им это не удалось.

Прокуратура будет проводить проверку по факту трагедии. На место происшествия выезжал заместитель прокурора города Айдар Салимуллин. По итогу проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.