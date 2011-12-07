В Татарстане в похищении подростка подозревают двух челнинцев

В Татарстане двух челнинцев подозревают в похищении подростков. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 15 августа 2021 года, подозреваемые с еще тремя людьми — двумя мужчинами и женщиной, распивали алкоголь у одного из домов в поселке Сидоровка в Набережных Челнах и поссорились. Ссору у подъезда увидели подростки, гулявшие неподалеку.

«Один из них узнал в женщине мать своей одноклассницы. После чего между двумя группами произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой несовершеннолетние нанесли побои подозреваемым», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники полиции, и участники конфликта скрылись. Через некоторое время мужчины решили отомстить и, вернувшись во двор, увидели там 15-летнего парня, принимавшего участие в драке. Они избили его, погрузили в багажник автомобиля и вывезли в безлюдное место. Там побои продолжались, пока похитители не пустились в бега, увидев проезжавших мимо сотрудников полиции. Подросток дополз до дороги, где его заметили и оказали помощь. В настоящее время он находится в больнице.

Полиция ищет остальных участников преступления. Расследование уголовного дела продолжается.