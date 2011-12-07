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Под Казанью произошло массовое ДТП

Автомобили раскидало по проезжей части, что серьезно затруднило проезд.

На Оренбургском тракте произошло массовое ДТП. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что авария случилась накануне вечером у въезда в Казань. Там столкнулось сразу четыре автомобиля — внедорожник «Тойота», «Опель», «Лада» и «КИА». После столкновения машины раскидало по проезжей части, что серьезно затруднило проезд.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас в городской Госавтоинспекции выясняются причины происшествия и степень вины каждого водителя. 

КВ
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