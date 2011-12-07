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Полиция Челнов задержала пьяного водителя маршрутки

Нарушение со стороны 64-летнего мужчины выявили при проверке документов.

Полиция Набережных Челнов задержала водителя маршрутки в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГИБДД.

Выяснилось о нарушении 64-летнего мужчины при проверке документов сотрудниками ГИБДД. Инспекторы ДПС установили, что во время перевозки пассажиров водитель маршрутной «Газели» находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Авто поместили на спецстоянку, а в отношении водителя составили протокол. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также к ответственности привлекут должностных и юридических лиц, которые допустили пьяного мужчину к управлению транспортом.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как челнинские инспекторы ДПС задержали водителя маршрутки, развозившего пассажиров без прав. Водительского удостоверения он лишился также из-за вождения в алкогольном опьянении.

КВ
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