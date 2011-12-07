В Казани лоб в лоб столкнулось два автомобиля

В Казани на ул. Олега Кошевого лоб в лоб столкнулись «Митсубиси» и «Лада Ларгус», сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 17 сентября около 15 часов недалеко от КМПО. Водителя иномарки госпитализировали.