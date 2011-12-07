Житель Татарстана в ходе ссоры избил приятеля

В Татарстане перед судом предстал 31-летний житель Арского района. Как выяснили правоохранители, в ночь на 11 декабря прошлого года пьяный мужчина во время застолья в своей квартире поссорился с приятелем, обвинив того в краже денег. Во время ссоры мужчина схватил табурет и несколько раз ударил собутыльника по голове.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, сообщает Прокуратура Татарстана.