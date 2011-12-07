Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Житель Татарстана в ходе ссоры избил приятеля

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

В Татарстане перед судом предстал 31-летний житель Арского района. Как выяснили правоохранители, в ночь на 11 декабря прошлого года пьяный мужчина во время застолья в своей квартире поссорился с приятелем, обвинив того в краже денег. Во время ссоры мужчина схватил табурет и несколько раз ударил собутыльника по голове.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, сообщает Прокуратура Татарстана.

КВ
Лента новостей