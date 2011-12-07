В челнинской девятиэтажке загорелось шесть балконов

В многоэтажке Набережных Челнов загорелось сразу шесть балконов. Фото и видео пожара и его дыма очевидцы разослали по всем социальным сетям.

Официальной информации о причинах возгорания нет. Известно, что пожар произошел в доме 41/05. Балконы горели с 4 по 6 этажи. На кадрах, снятых с соседних домов, видно, что у подъезда стоит «скорая» и работники газовой службы. В 12:50 открытое горение было ликвидировано.

Потерпевших и погибших, к счастью, нет.