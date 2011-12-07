Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В челнинской девятиэтажке загорелось шесть балконов

Фото и видео пожара и его дыма очевидцы разослали по всем социальным сетям.

В многоэтажке Набережных Челнов загорелось сразу шесть балконов. Фото и видео пожара и его дыма очевидцы разослали по всем социальным сетям.

Официальной информации о причинах возгорания нет. Известно, что пожар произошел в доме 41/05. Балконы горели с 4 по 6 этажи. На кадрах, снятых с соседних домов, видно, что у подъезда стоит «скорая» и работники газовой службы. В 12:50 открытое горение было ликвидировано.

Потерпевших и погибших, к счастью, нет.

КВ
Лента новостей