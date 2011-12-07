Полиция проводит проверку после драки в казанском ЖК «Салават купере»

18 мая около 3 часов ночи в казанском ЖК «Салават купере» начался конфликт между несколькими молодыми людьми. Один из очевидцев сообщил о происходящем в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы оперативно выехали на место. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

На месте полицейские застали только двух человек — участники одной из сторон конфликта убежали. Двух оставшихся опросили — они описали четырех человек, с которыми произошла конфликтная ситуация. У самих опрошенных зафиксированы незначительные увечья, от написания заявления в полицию они отказались, в медицинские учреждения не обращались.

По данному факту отдел полиции «Юдино» проводит проверку, по итогам которой будет принято соответствующее решение. Сейчас ведется работа по установлению всех фактов произошедшего, по некоторым из четверых сбежавших человек у правоохранителей уже есть информация.