Пьяный водитель в Татарстане попытался подкупить автоинспектора

Следственными органами СКР по РТ по факту дачи взятки возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Нижнекамского района, сообщает СУ СКР по РТ.

Ночью 1 мая житель Нижнекамского района возвращался с дачи домой на машине. Его остановили сотрудники ДПС и выяснили, что у него имеются признаки алкогольного опьянения. В салоне патрульного автомобиля водитель стал предлагать денежное вознаграждение, и, несмотря на протесты, все-таки положил в бардачок автомобиля ДПС 15 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.