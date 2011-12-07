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Пьяный водитель в Татарстане попытался подкупить автоинспектора

Несмотря на протесты, водитель положил в бардачок автомобиля ДПС 15 тыс. рублей

Следственными органами СКР по РТ по факту дачи взятки возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Нижнекамского района, сообщает СУ СКР по РТ.

Ночью 1 мая житель Нижнекамского района возвращался с дачи домой на машине. Его остановили сотрудники ДПС и выяснили, что у него имеются признаки алкогольного опьянения. В салоне патрульного автомобиля водитель стал предлагать денежное вознаграждение, и, несмотря на протесты, все-таки положил в бардачок автомобиля ДПС 15 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

КВ
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