Трое подростков в Елабуге стали «заложниками» уплывшего понтонного моста

Ребята отдыхали на озёрах и не смогли вернуться домой из-за уплывшего понтонного моста. ЧП произошло поздно вечером 17 мая в Елабуге на реке Тойма у СНТ «Отдых», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Трое подростков отдыхали на озёрах, а когда вечером решили вернуться домой, не смогли перейти на другой берег реки, из-за того, что металлический понтонный мост отошел от берега.

Пожарные отдельного поста ПСЧ-75 выехали на место на лодке, которую одолжил и у местного жителя. С помощью пожарно-технического вооружения они смогли развернуть мост к берегу.

За час до полуночи дети смогли вернуться домой к взволнованным родителям.