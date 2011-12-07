Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Трое подростков в Елабуге стали «заложниками» уплывшего понтонного моста

Ребята отдыхали на озёрах.

Ребята отдыхали на озёрах и не смогли вернуться домой из-за уплывшего понтонного моста. ЧП произошло поздно вечером 17 мая в Елабуге на реке Тойма у СНТ «Отдых», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 

Трое подростков отдыхали на озёрах, а когда вечером решили вернуться домой, не смогли перейти на другой берег реки, из-за того, что металлический понтонный мост отошел от берега. 

Пожарные отдельного поста ПСЧ-75 выехали на место на лодке, которую одолжил и у местного жителя. С помощью пожарно-технического вооружения они смогли развернуть мост к берегу. 

За час до полуночи дети смогли вернуться домой к взволнованным родителям.

КВ
Лента новостей