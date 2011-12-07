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В Балтасях сгорело два дома

76-летнего пенсионера в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. 

Пожарные спасли пожилого мужчину при возгорании домов в Балтасинском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 

Известно, что пожар произошёл накануне в 16.22 на улице 8 Марта. Тогда огонь охватил сразу два дома. Ликвидировать его удалось в 17.33. Площадь возгорания составила 270 кв. метров.

В результате происшествия пострадал 76-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в местную ЦРБ.

Причины возгорания ещё не установлены.

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