В Балтасях сгорело два дома

Пожарные спасли пожилого мужчину при возгорании домов в Балтасинском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что пожар произошёл накануне в 16.22 на улице 8 Марта. Тогда огонь охватил сразу два дома. Ликвидировать его удалось в 17.33. Площадь возгорания составила 270 кв. метров.

В результате происшествия пострадал 76-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии доставили в местную ЦРБ.

Причины возгорания ещё не установлены.