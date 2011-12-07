В Челнах по вине водителя «Мерседеса» столкнулись пять авто, пострадали пенсионерка и ребенок

В Набережных Челнах по вине водителя Mercedes-Benz столкнулись пять машин. Есть пострадавшие.

По информации ГИБДД, массовое ДТП на проспекте Мира устроил 32-летний водитель иномарки. Сперва управляющий Mercedes-Benz, двигаясь со стороны проспекта Вахитова, столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, после чего его 51-летний водитель выехал на бордюр.

Затем молодой водитель автомобиля немецкой марки влетел в Fiat Albea, который тот, в свою очередь врезался в ВАЗ-2114, где уже управляющий отечественным авто столкнулся с автомобилем Toyota Hilux.

Так, в результате аварии пострадали три человека – 63-летний водитель турецкого авто, а также его 65-летняя и восьмилетняя пассажирки. Всех пострадавших доставили в БСМП, осмотрели и отпустили домой.