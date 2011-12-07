В Казани водитель дважды нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка на электросамокате

Очередное ДТП с участием подростка-пешехода произошло на ул. К. Маркса в 8.30 утра 14 мая, сообщает Госавтоинспекция Казани.

27-летний водитель на «Киа», нарушив правила дорожного движения, ехал по полосе предназначенной для движения маршрутных транспортных средств. Выехав на запрещающий сигнал светофора, он сбил 13-летнего пешехода, который пересекал дорогу на электросамокате по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения.