В Казани за сутки на дорогах произошло 67 ДТП, пострадал ребенок

В Казани за минувшие сутки, 17 мая, произошло 67 ДТП, в 8 происшествиях пострадали люди, среди них – ребенок на самокате, сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП произошло в 21.20 напротив дома № 3 по ул. Ломжинская. 27-летний водитель автомобиля «Опель», нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 13-летнего ребенка, который ехал на самокате. Ребенок получил телесные повреждения.

Всего за сутки в столице РТ за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 779 водителей и 154 пешехода, 11 водителей были задержаны с признаками опьянения.