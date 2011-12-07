В Высокогорском районе будут судить участников массовой драки

Перед судом предстанет 15 участников массовой драки – жителей Казани и села Высокая гора, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, вечером 9 июня прошлого года в селе Высокая гора возле торгового центра произошла массовая драка. Несмотря на то, что некоторые участники конфликта получили травмы, за медицинской помощью и в полицию никто не обратился.

Из 15 человек свою вину частично признали лишь 11 человек. Четверых участников драки взяли под стражу, десять - находятся под домашним арестом, еще один под подпиской о невыезде. Дело рассмотрит Высокогорский районный суд.