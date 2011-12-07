Житель казанского поселка Борисково подозревается в покушении на убийство

Следственными органами СКР по РТ в отношении 55-летнего казанца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, ЧП произошло ночью 13 мая этого года в пос. Борисково. Мужчина пригласил в гости 30-летнего знакомого и устроил застолье. Через некоторое они поссорились, и хозяин нанес гостю не менее шести ударов ножом по разным частям тела. После этого он сам вызвал экстренные службы, сообщил о произошедшем. Пострадавшего доставили в больницу.

Казанца взяли под стражу. Расследование продолжается.