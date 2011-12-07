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Татарстанец хотел подкупить сотрудника Госавтоинспекции и предстал перед судом

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора на авто.

В Нижнекамске перед судом за взятку предстал 21-летний молодой человек, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, вечером 14 апреля этого года парень проехал на красный сигнал светофора. Это обстоятельство зафиксировали сотрудники Госавтоинспекции. Когда правоохранители проверили документы, оказалось, что на машину отсутствует полис ОСАГО. Тогда парень, сидя в служебном автомобиле, когда на него начали составлять протокол, попытался подкупить инспектора и предложил ему тысячу рублей, но тот отказался. Теперь татарстанец должен заплатить штраф в доход государства 7 тысяч рублей.

КВ
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