В Нижнекамске осудили 18-летнего парня за избиение подростка

В Нижкекамске на скамье подсудимых отказался 18-летний местный житель, сообщает Прокуратура Татарстана. ЧП произошло вечером 19 января этого года на лестничной площадке на ул. 30 лет Победы. Молодой человек затеял ссору с подростком, поскольку тот давно ему не нравился.

Во время конфликта подсудимый несколько раз ударил подростка кулаком в лицо. Врачи диагностировали травму скуловой области и закрытый перелом нижней стенки левой глазницы. Причиненные травмы вызвали длительное расстройство здоровья.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на один год.