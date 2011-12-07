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В Нижнекамске осудили 18-летнего парня за избиение подростка

Подсудимый устроил ссору в подъезде с подростком. Он ударил его кулаком в лицо и сломал нижнюю стенку глазницы.

В Нижкекамске на скамье подсудимых отказался 18-летний местный житель, сообщает Прокуратура Татарстана. ЧП произошло вечером 19 января этого года на лестничной площадке на ул. 30 лет Победы. Молодой человек затеял ссору с подростком, поскольку тот давно ему не нравился.

Во время конфликта подсудимый несколько раз ударил подростка кулаком в лицо. Врачи диагностировали травму скуловой области и закрытый перелом нижней стенки левой глазницы. Причиненные травмы вызвали длительное расстройство здоровья.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на один год.

КВ
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