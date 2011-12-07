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В Татарстане 43-летнего мужчину обвиняют в истязании и надругательстве над детьми

Многие годы мужчина, по версии следствия, избивал и насиловал родных детей и падчериц.

Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя села Осиново, который обвиняется в изнасиловании, истязании, уничтожении официальных документов и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает Прокуратура Татарстана.

По версии следствия, с мая 2012 года по февраль 2020 года мужчина насиловал падчерицу 1998 г.р. Все это сопровождалось побоями. Также он уничтожил ее личные документы, свидетельство о рождении, разбил два ее мобильных телефона.

Также он насиловал и избивал падчерицу 2000 года рождения и дочь 2004 года рождения. Кроме того, он обвиняется в истязании дочери 2012 года рождения и сына 2008 года рождения, а также гражданской супруги.

Мужчина свою вину не признал, на время следствия его заключили под стражу.

Уголовное дело рассмотрит Зеленодольский городской суд.

КВ
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