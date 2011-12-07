В Татарстане двум юношам предъявлено обвинение в совершении убийства

Следственными органами СКР по РТ предъявлено обвинение 17-летнему и 18-летнему жителям Спасского района Татарстана в совершении убийства, сообщает СУ СКР по РТ.

В одном из домов в селе Красная Слобода Спасского района РТ 15 июня этого года было обнаружено тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний юноша. Он рассказал, что это была месть. Погибший ранее дал показания о причастности его старшего брата к совершению убийства и тот был осужден.

Также было установлено, что к преступлению причастен 17-летний знакомый злоумышленника. Его тоже задержали. Оказалось, сначала парни задушили мужчину, а затем нанесли удар ножом в сердце.

Парней взяли под стражу. Расследование продолжается.