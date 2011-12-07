На берегу Казанки женщины оскорбили гуляющих босиком мусульманок

Жители Казани стали свидетелями разборок между мусульманками и двумя женщинами, отдыхающими на берегу у Казанки.

В видеоролике слышно, как женщины в нецензурной форме предъявляли претензии девушкам за то, что те сняли обувь и решили окунуть ноги в воду.

«Ты читай Коран немножко! Не позорь наше мусульманство!», — заявила одна из женщин. При этом сами защитницы нравов были одеты лишь в футболки и в джинсы, из-под которых проглядывало нижнее белье. При себе у отдыхающих были пластиковые стаканчики с неизвестным содержимом.

Девушки на критику никак не отреагировали. А вот у пользователей данный инцидент вызвал негативную реакцию.