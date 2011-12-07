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В Альметьевском районе потушили большой природный пожар

Площадь возгорания составила 5500 кв. метров.

В Альметьевском районе около населенного пункта Старое Суркино произошел природный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 13.26, после чего экстренные службы выехали на место происшествия. В 14.58 огонь был локализован. На его тушение было брошено 76 человек и 20 единиц техники, от МЧС - 28 человек и 6 единиц техники. Через час пожар был ликвидирован.

Общая площадь территории, которую охватил огонь составила 5500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане из-за пожара сгорели семь коров. Горел частный коровник Кукморского района РТ.

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